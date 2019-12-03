Верховная Рада приняла постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году", в котором запланированы торжества по поводу 100-летия передачи Польше Западной Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

В приложении к постановлению содержится список дат, которые в Украине будут отмечать на государственном уровне. И среди них значится "100 лет со дня подписания Варшавского договора (21.04.1920)".

Варшавский договор - это соглашение между правительствами Польши и Украинской Народной Республики, заключенное в разгар Советско-польской войны 1919-1921 годов. Он подписан Юзефом Пилсудским и Симоном Петлюрой. В обмен на признание независимости Украины поляки забрали населенные преимущественно украинцами Галицию, Западную Волынь, Лемковщину, Надсанье и Холмщину.

В соответствии с принятым Радой постановлением, потеря территорий будет отмечаться на государственном уровне "с целью консолидации и развития исторического сознания украинского народа, сохранения национальной памяти и надлежащего празднования и чествования памятных дат и юбилеев".

Празднование предполагает проведение в школах уроков и воспитательных часов, организацию тематических выставок, выпуск тематических телепередач и юбилейных монет.

Напомним, в прошлом году Рада объявила государственным праздником день рождения Бандеры.

Ранее "Страна" приводила реакцию соцсетей на новую памятную дату - День примирения.