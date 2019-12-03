Президент США Дональд Трамп, дело об импичменте которого сегодня закрыли, заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции главы Белого дома. Об этом передает "Интерфакс".

Место встречи лидеров Большой семерки Трамп назвал на пресс-конференции в Лондоне.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", - сказал президент.

О том, что саммит планируется провести в этой загородной резиденции, Трамп впервые завел речь в ноябре, опубликовав соответствующий пост в своем Twitter. Хотя раньше в качестве варианта его администрация рассматривала территорию принадлежащего семье Трампа отеля в Майами.

Глава США тогда отметил, что хочет организовать встречу с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирается извлекать выгоду из этого мероприятия. Однако идею проведения G7 в Майами раскритиковали демократы. По их мнению, Трамп в любом случае получил бы финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны будут оплатить свое пребывание на G7.

Напомним, в этом году саммит G7 проходил 24-26 августа в Биаррице во Франции.

Ранее "Страна" писала о надеждах, которые Трамп возлагает на нормандский саммит в плане решения конфликта на востоке Украины.