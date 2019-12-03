Верховная Рада, отменившая сегодня госмонополию на производство спирта, приняла закон №2313-2, разрешающий помощникам-консультантам народных депутатов работать по совместительству. Об этом сообщается на сайте парламента.

За документ проголосовал 321 народный депутат.

Закон вносит изменения в статьи 25 и 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Согласно ему, помощники-консультанты народных депутатов Украины, работники секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Раде исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства. Также их больше не касается требование о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Кроме того, закон вносит изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь помощники-консультанты нардепов и работники секретариатов исключены из числа субъектов правонарушений по этой статье.

Как сообщала "Страна", сегодня Рада поддержала во втором чтении законопроект, направленный на освобождение от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы имущества, необходимого для транспортировки газа.

Также депутаты проголосовали за закон о ГБР, по которому уволят Романа Трубу.