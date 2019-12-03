Адвокат бывшего народного депутата Александра Онищенко Олег Ищенко прокомментировал известие о задержании в ФРГ своего клиента, о котором СМИ сообщили 3 декабря.

Ищенко не подтвердил, но и не опроверг эту новость.

"Сторона защиты проверяет информацию о факте задержания. На сегодня факт в том, что Онищенко обратился за защитой в Королевство Испании. Поэтому нам не понятны основания для его задержания. Тем более, что статус лица, которое обратилось за международной защитой, давал иммунитет от задержания. Будем держать в курсе о происходящем", - сказал защитник.

Адвокат также добавил, что сегодня состоялось заседание Антикоррупционного суда (четвертое по счету), на котором было принято решение отложить слушание дела Онищенко в связи с отсутствием у суда сведений о надлежащем уведомлении бизнесмена.

Между тем новость о задержании экс-парламентария подтвердили в САП.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Германии задержали экс-нардепа и даст ли он в Украине показания против Петра Порошенко.