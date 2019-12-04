Украину впервые включили в международный рейтинг школьного образования, который провела Организация экономического сотрудничества и развития.

3 декабря Международная программа ОЭСР по оценке образовательных достижений (Program for International Student Assessment или PISA) обнародовала рейтинг среднего образования. Исследвались 72 страны мира.

Учащимся в возрасте 15 лет предложили пройти тест, который оценивал не усвоенные знания, а то, как школьники могут применить их на практике.

После тестов на чтение, математику и естественные науки выяснилось, что по всем дисциплинам украинские школьники отстают от однолеток в Европе и России. Их показатель находится ниже среднего.

Самая большая проблема с математикой - многие подростки не справляются с задачами на проценты и дроби. Подросткам сложно анализировать, делать прогнозы, то есть оперировать полученной информацией. К тому же тесты выявили пропасть между школьниками в селах и городах, а также учащимися из обеспеченных и малоимущих семей.

Интересно, что последние пять лет в Украине прошли под знаком школьной реформы и украинизации образования. "Страна" разбиралась, что показали результаты рейтинга и как на них отреагировали в правительстве.

Результаты рейтинга

Исследование PISA проходит под эгидой ОЭСР с 2000 года. Его проводят каждые три года. Всего в списке 78 стран. Украина приняла участие в исследовании в первый раз. Участие в тестах приняли около 600 тысяч школьников по всему миру. На ответы им выделили три часа.

В нашей стране протестовали 5 998 учащихся в возрасте 15 лет, в том числе из сельских школ, школ в мегаполисах и из ПТУ.

Чтение. В этих тестах оценивали способность понимания и интерпретации текстов. Например, в тесте PISA, обнародованном на сайте МОН, предлагают прочесть текст о пчелах или озере Чад, а затем ответить на вопросы.

Оказалось, что менее 4% украинских школьников смогли проанализировать текст, когда нет очевидной информации и нужно выдвигать предположения. В итоге Украина набрала в среднем 466 баллов из 1000. Такой же показатель у Турции. Близко к Украине оказались Израиль и Люксембург (по 470 баллов). У России по чтению на 13 баллов больше, чем у Украины - 479.

Самые лучшие результаты у школьников из Китая (правда, оценивались знания школьников только из четырех провинций - Ред.) - 555 баллов. Хуже всего ситуация у школьников из Филиппин, которые в среднем набрали 340 баллов.

Математика. Среди заданий, например, ученикам предлагали ознакомиться с ценами на готовый скейтборд и детали к нему, а затем посчитать, во сколько им обойдется собрать его при условии наличия некоторых компонентов.

Также были задания, которые предлагали конвертировать деньги в разные валюты, сравнивать длину альтернативных путей.

Только 5% украинских учеников выполнили математические задания, где нужно разработать модели сложных ситуаций. В итоге Украина в среднем получили 453 балла.

Для сравнения показатель России 488 баллов, то есть российские сверстники опережают украинцев на год (по шкале PISA каждые 30 баллов разницы приравниваются к году обучения - Ред). Турция вновь оказалась близко к Украине - 454 балла. Для стран ОЭСР средний показатель - 489 баллов. Лидерами вновь оказались школьники из Китая - 591 балл. На последнем месте - Доминиканская Республика - 325 баллов.

Естественные науки. Один из примеров - задачка про фермера, который пять раз опрыскивал инсектицидом загоны для скота, чтобы избавиться от мух, но со временем насекомых вновь становилось много. Школьникам предложили один из вариантов неэффективности яда для мух - его раствор разлагается со временем, а фермер приготовил одну большую партию сразу - и спросили, как можно было бы проверить это предположение. А также попросили указать еще две альтернативных причины, почему инсектицид становился менее эффективным.

Школьники из Украины в среднем набрали 469 баллов (только 4% в тестах смогли использовать абстрактные идеи, объяснить сложные явления, сделать прогнозы). Похожие результаты показала Беларусь - 471 балл и Турция - 468. У России 478 баллов. В лидерах снова оказались школы Китая - 590 баллов. Самый низкий показатель в Доминиканской Республике -336 баллов. Средний показатель для стран ОЭСР - 489 баллов.

В итоге верхушку рейтинга в целом заняли азиатские страны: Китай, Сингапур, Макао, Гонконг, Тайвань, Япония, Южная Корея. Из европейских стран самые высокие результаты у Эстонии, Ирландии, Польши, Финляндии.

Россия опережает Украину во всех трех группах тестов, но разрыв не такой большой, разве, что по математике, российские школьники опередили украинских сразу на 35 баллов. Также, судя по результатам, Россия ухудшила свои показатели. Три года назад в последнем рейтинге она показала чтение 495 баллов (стало 479), математика 494 балла (стало 488), естественные науки 487 баллов (стало 478). При этом, показатели там сильно отличались в зависимости от региона. Например, отдельный показатель читательской грамотности московских школьников 534 балла, это третье место после Китая и Сингапура.

Что касается США и мифа о слабом образовании там, то тесты PISA развенчали их. По чтению у 15-летних школьников США высокие 505 баллов. Это 13-е место в мире (у Украины 39-е, у России 31-е). По математике у американцев почти такая же картина, как у украинцев - 478 балла - это 37 место ( у Украины 43 место, у России 30-е). Естественные науки у США высокие 502 балла - это 14 место (у Украины 34 место, у России 29 место).

Следующее исследование состоится в 2021 году. В него добавят тесты на творческое мышление. А в тесте 2024 года появятся тесты на обучение в цифровом мире.

Кстати, пока большинство стран проходили последний тест на компьютерах, Украина оценивала навыке школьников на бумаге. Кроме нее, такой формат выбрали еще 8 стран - Аргентина, Иордания, Ливан, Молдова, Северная Македония, Румыния, Саудовская Аравия и Вьетнам

Что показали тесты в Украине

Из 78 стран в итоге Украина занимает 37-42 место по чтению; математика 41-46; естественные науки 35-42. То есть в общих рейтингах Украина заняла место ниже, чем Польша, Венгрия, Россия, Эстония, Латвия, но выше, чем Молдова и Грузия, примерно на уровне Турции, Беларуси, Греции.

Рейтинг PISA показал, что у украинских школьников самой проблемной сферой является математика. До базового уровня не дотянули 36% 15-летних. Им оказалось сложно развязывать задания, где нужно было оперировать процентами, дробями и десятичными числами. Хороший уровень при этом показали 38% прошедших тест.

По чтению базового уровня не достигли 26% школьников. При этом 46,4% подростков достигли третьего уровня и выше в читательской грамотности.

63% учеников в возрасте 15 лет читают для удовольствия. А 37% - только по необходимости, когда нужно получить информацию.

Тесты на естественные науки показали, что хуже среднего его прошли 26% украинских школьников. Высокие показатели у 43,6%.

В среднем у каждого четвертого школьника в Украине низкий уровень грамотности в таких сферах, как чтение, математика, естественные науки.

Украина тратит на образование одного школьника в среднем 27 тысяч долларов за 10 лет, в то время, как по данным PISA, более эффективных показателей можно достичь при затратах 50 тысяч долларов на ученика.

Качество образования в городских и сельских школах Украины очень отличается, разница составляет более двух лет - более 60 баллов. Для сравнения, в крупных городах средний результат составил 499,4 балла, в селах - 420,6.

Доступ к качественному образованию в большинстве своем имеют дети из более обеспеченных семей. Например, у школьников с высоким социально-экономическим статусом в Украине почти такой же показатель грамотности, как у европейских.

В Украине мальчики показали худшие показатели, чем девочки. Например, в чтении они отстают на один год обучения (разница 34 балла) При этом мальчики опережают девочек по математике, правда, разница не такая существенная (7 баллов). В естественных науках разницы в результатах почти нет.

Украинские школьники в среднем на 20% чаще прогуливают школу, чем их одногодки в странах ОЭСР. И в целом украинские ученики испытывают меньшую связь со своим учебным заведением, а это коррелирует с успешностью.

А вот оценка эмоционального состояния показала, что 82% учащихся довольны своей жизнью и 89% часто испытывают позитивные эмоции. Причем ученики сельских школ довольны жизнью больше, чем их сверстники из больших городов. Это выше средней нормы в странах ОЭСР.

Как отреагировали в правительстве. Что будут делать

В Министерстве образования провели презентацию национального отчета по итогам результатов тестов PISA. Посылов было несколько:

PISA-шок. То есть думали, что результаты будут выше, а они ниже среднего. При этом в МОН добавили, что все могло быть и хуже, так что в целом все не так уж плохо. "Я прочитала наш отчет только один раз, но этого достаточно, чтобы получить так называемый PISA-шок и увидеть те проблемы, которые есть в нашей системе. Хотя в целом наши результаты не такие уж и плохие, как некоторые ожидали", - сказала на презентации министр образования Анна Новосад. При этом она добавила, что результаты целесообразно сравнивать, в первую очередь, с референтными странами. Для Украины это Беларусь, Грузия, Эстония, Польша, Молдова, Словакия, Венгрия.

Беда с математикой. На презентации не раз упомянули, что на сегодня "крепкая советская математическая школа уже миф" (это заявила министр Анна Новосад), поэтому нужно строить новую украинскую. В МОН пообещали объявить следующий год годом математики, чтобы "привлечь внимание всего общества к развитию математической грамотности не только у школьников, а у всех граждан".

Неравенство в доступе к образованию, в зависимости от места проживания и социально-экономического статуса. Как заявила министр Новосад, ключевые задачи теперь - увеличить долю успешных учеников и уменьшить социально-экономическое неравенство между успешными и неуспешными учащимися. Как именно будут уменьшать эту пропасть, пока неясно.

Реформа образования. В МОН сообщили, что данные PISA подтверждают, что нужно реализовывать дальше реформу образования "Новая украинская школа".

Рейтинг PISA обнародовали на неделе, когда Верховная Рада будет голосовать за закон о высшем образовании. А в комитете парламента тем временем продолжают готовить ко второму чтению закон "Об общем среднем образовании".

Что касается реформы образования, то ранее мы писали, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №2299, который по сути запускает старт образовательной реформы. Кстати, после его принятия разгорелся скандал на языковой почве.

В 2020 году все русские школы Украины переведут на государственный язык обучения. Это ударит по ученикам из тех регионов, где русский язык является родным для подавляющего большинства населения. Что неизбежно скажется на качестве получаемого образования - как минимум в кратко- и среднесрочной перспективе.

Что пишут в соцсетях

Журналист Юрий Ткачев написал, что результаты Украины не впечатляют, но и у России, Беларуси и Казахстана они не блестящие.

"Это результаты международного теста по математике. Есть также представления по чтению и естественным наукам. Средний результат по миру: чтение - 487, математика - 489, естественные науки - 489 (из 1000). Можно конечно смеяться над результатами Украины (466, 453, 469), но результаты России (479, 488, 478) тоже сложно назвать блестящими, в лучшем случае Россия может "похвастаться" статусом крепкого середнячка. А та же Белоруссия (474, 472, 471) - разве что тем, что лучше Украины. В Казахстане, кстати, все вообще мрачновато:387, 423, 397.

PS. Я просмотрел вопросы теста за предыдущие годы, нормальный тест, ничего сложного, все в пределах школьной программы. Есть пара извратных вопросов (ну как, немного нелогичных, на мой взгляд), но так в любом большом тесте. Так что аргументы типа это "их херовые западные тесты, не подходящие под нашу сложную славянскую душу" тут не канают.

PPS. Зато у России очень хороший результат в плане равенства полов: мальчики и девочки знают (или не знают) примерно на одном уровне" - написал Юрий Ткачев.

Преподаватель Киевской школы экономики Анастасия Леухина написала, что большое неравенство в образовании говорит о том, что школы не работают.

"Большое неравенство в образовании говорит о том, что школы не работают, что учителя (несмотря на госстандарт - одинаковый для всех школ) его не выполняют, что родители зачастую деньгами догоняют репетиторством. Короче говоря, Вы меня простите, но не слишком ли мы много платим налогами за такое отсутствие качества в государственных школах?" - написала она.

Экс-советник главы Минздрава Зоряны Скалецкой Евгений Найштетик написал, что мы, как страна и народ, деградировали, и результаты PISA подтверждают это.

"Вижу множество рефлексий на предмет оценок PISA. Страна, которая некогда готовила одних из самых конкурентоспособных выпускников в мире вдруг скатилась. Или скатывалась долго и усердно? Ведь тоже самое происходит и с другими атрибутами цивилизации. Разве не так?

Доступ к качественной медицинской помощи имеют менее 10% населения, а к безопасной эпедимиологической среде – никто.

Экологические характеристики можно отслеживать на примере Киева, который когда-то был "городом-парком", или на примере варварски вырубаемых Карпат.

Культура? Мы до сих пор не создали ни одной комедии, которую не стыдно было бы посмотреть с детьми в канун Нового Года.

В нашем обществе быть здоровым, образованным, культурно развитым и жить в месте не убивающим тебя стало привилегией верхних экономических классов.

Как следствие, мы утратили способность организовывать достаточно крупные коллективы для решения задач национального масштаба. Обратите внимание на нашу государственную службу, на ограниченные установки нашей публичной политики.

Мы, как страна, как народ, как общество просто деградировали. Это больно, но совершенно необходимо признать.

На мой взгляд, все это результат ультралиберального (пиратского) подхода к государственному управлению. Нам нужна политическая сила, которая способна объединить десятки миллионов оставшихся украинцев для возврата в цивилизацию. Либо мы просто растворимся среди окружающих нас народов и девальвируем суверенитет до нуля. В конце концов, а зачем нам свое государство?"

Бывший заключенный Павел Волков обратил внимание на то, что с 2020 года в Украине закроют все русские школы, кровавое наследие тоталитарного прошлого, где читать умели все поголовно.

"Итак, 36% учеников на Украине не могут производить базовые расчеты. А еще 26% учеников не в состоянии читать на базовом уровне. И это, по словам "министерки" Анны Новосад, которая придумала с 2020 года закрыть все русские школы, кровавое наследие тоталитарного прошлого. Тоталитарное от слова total - целое, общее. Т.е. тоталитарное образование - это образование для всех. Мне интересно, кровавого режима, где читать умели все поголовно, нет уже 30 лет - еще через 30 лет "министерки" тоже будут крах системы образования списывать на "папередников"?

Ну и контрольный в голову. В рейтинге из 79 стран лучше всех читают и считают школьники из... Китая. Чудеса тоталитарного, т.е. всеобщего, образования, однако" - написал он.