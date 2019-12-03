Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Интерфакс-Украина.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", - заявил Криклий. Он также напомнил, что министерство часто получает просьба уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.

Напомним, что героиня секс-скандала Клитина потребовала уволить главу "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры.

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