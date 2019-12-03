Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что встреча нормандской четверки в Париже может стать серьезным шагом к миру. Об этом сообщается на сайте политика.

Тему предстоящей встречи депутат затронул в кулуарах парламента во вторник, 3 декабря.

"Встреча в нормандском формате открывает важный шанс для Украины достичь мира. Поэтому мы приветствуем инициативу президента Зеленского принять в ней участие. Мы считаем, что это хорошая возможность для того, чтобы двигаться вперед", – сказал Левочкин.

Он добавил, что саммит даст толчок и для подписания нового газового контракта между Украиной и РФ.

Фото: lovochkin.org

"От нормандской встречи мы ожидаем двух конкретных вещей. Первое: имплементации Минских соглашений в украинское законодательство и дорожной карты их выполнения. Второе: мы надеемся, что будут предоставлены сигналы о том, как будет происходить транзит газа через территорию Украины, кода будет не только новый транзитный договор, но и договор о поставках дешевого топлива в Украину из РФ для того, чтобы, в конце концов, была возможность снизить коммунальные тарифы для людей", – перечислил ожидания политик.

Он также напомнил, что его фракция внесла в парламент законопроект, который открывает путь к практической реализации Минских соглашений.

"Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла сегодня соответствующий законопроект. Если он будет проголосован – это будет практическая реализация Минских соглашений", – отметил Левочкин.

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