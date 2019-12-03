Стали известны детали дела против бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины, у которого недавно провели обыск. В распоряжении "Страны" оказалось постановление на обыск следователя Высшего антикоррупционного суда.

В постановлении, в частности, говорится, что в начале сентября Щербина встречался с представителем девелоперской компании "Edelburg Development" Кучером С.М. и в ходе встречи обсуждались действия следователей ГБР и прокуроров ГПУ в отношении должностных лиц "Edelburg Development" в рамках дела №62019100000000641.

Отмечается, что Щербина в ходе беседы отметил, что якобы может повлиять на директора ГБР Романа Трубу и пообещал разобраться в данной ситуации. После чего 17 сентября Кривель В.А. через WhatsApp отослал одному из представителей "Edelburg Development" смс-сообщение о том, что вопрос, который обговаривался на встрече может быть решен при условии предоставления "Edelburg Development" взятки в размере 140 000 долларов США для себя и Трубы.

Фото: Страна.ua

Напомним, что сегодня Щербина получил подозрение от НАБУ по четырем статьям. Щербину уличили в получении $75 тысяч взятки.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование действий Щербины детективы НАБУ ведут с ноября 2019 года.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский назвал Щербину правой рукой Трубы и потребовал проголосовать за закон о чистках в ГБР.

В тоже время, как писала "Страна", Труба уже давно не находится в тесной связи со Щербиной. Щербина, который в 2014 году был главным следователям по делам Майдана, является человеком Пашинского, против которого ГБР вело дело. И по нему сейчас Пашинский сидит в тюрьме. Но при этом Щербина козыряет на рынке своими якобы связями с Трубой. На чем и был пойман. И эта история была использована как дополнительный аргумент для голосования депутатов за закон о ГБР, который автоматически увольняет все руководство Госбюро.