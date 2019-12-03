Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту с просьбой доработать проект закона №0931, чтобы не допустить ограничения конституционных прав граждан. Копию обращения религиозный деятель опубликовал в своем Facebook.

Раввин обратился к властям от имени еврейской религиозной общины Киева. По мнению членов общины, борьба с дискриминацией не должна нивелировать основополагающие права человека, например, право на свободу совести и на свободу выражения взглядов.

Скриншот: Facebook/ Chief-rabbi-of-Ukraine

"Просим вас, уважаемый господин президент, посодействовать тому, чтобы Верховная Рада и в частности фракция партии "Слуга народа" учли замечания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций перед рассмотрением во втором чтении законопроекта №0931 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза) для недопущения сужения объема конституционных прав и свобод граждан", - говорится в обращении.

Фото: Facebook/ Chief-rabbi-of-Ukraine

В обосновании просьбы указано, что не должны считаться дискриминацией ситуации, когда появляются возражения на основании религиозных убеждений. В частности. когда врач-гинеколог отказывается делать аборты, эвтаназию или операцию по изменению пола из-за таких убеждений. Когда чиновник отказывается оформлять однополые браки, а предприниматель - изготавливать продукцию с аморальными лозунгами.

В связи с этим раввин предложил отметить в законе, что дискриминацией не являются действие или бездействие лица и или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания.

Еврейский лидер предложил дополнить законопроект № 0931 следующим положением: "Не считаются дискриминацией в сфере труда преимущества при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае высвобождения для учредителей (участников) и членов религиозных организаций и основанных религиозными организациями юридических лиц, установленные их уставами или законами Украины".

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