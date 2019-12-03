Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Герой Украины бойцам спецподразделения СБУ "Альфа" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно), погибшим 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Волочаеву Денису Александровичу - полковнику (посмертно); Каплунову Дмитрию Витальевичу - полковнику (посмертно)", - говорится в тексте указа №877/2019.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбасседвое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах.

Также мы сообщали, что Разумков назвал число погибших в войне на Донбассе детей.