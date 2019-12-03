Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его страна пытается наладить отношения с Евросоюзом и выступает против против его распада.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Тему отношений с НС Лукашенко поднял, выступая в Народной скупщине Сербии, где находится с официальным визитом. Гость из Минска также сказал, что западным партнерам не нравилась проводимая Беларусью политика, поэтому США и ЕС ввели против страны санкции. Однако со временем они поняли, что это была ошибка.

"Они искали повод, чтобы, сохранив лицо, выйти из этой ситуации. И наша позиция по основной повестке международных отношений оказалась для мира приемлемой. Поэтому ситуация резко поменялась, и мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с Европейским союзом, выступая категорически против всяких брекситов и против его распада", - сказал президент.

Отношения Беларуси с Западом действительно улучшаются на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Страна около 20 лет находилась под политическим и экономическим давлением со стороны Запада. Однако ЕС снял практически все санкции, в том числе визовые ограничения против Лукашенко.

Между тем президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что поддерживает брексит.