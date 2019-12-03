Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине, у которого недавно провели обыск. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Щербину уличили в получении $75 тысяч взятки. Ему вручили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления), ч.4 ст.27 (подстрекательство) и ч.4 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщика $150 тысяч взятки якобы для дальнейшей передачи директору Государственного бюро расследований. Директор ГБР в обмен на деньги, по его уверениям, должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследует территориальное управление Бюро относительно действий упомянутой компании.

Фото: nabu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование действий Щербины детективы НАБУ ведут с ноября 2019 года.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский назвал Щербину правой рукой Трубы и потребовал проголосовать за закон о чистках в ГБР.

Также мы приводили комментарий Романа Трубы по поводу задержания экс-сотрудника ГПУ.