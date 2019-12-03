На Львовщине задержан организатор трех так называемых реабилитационных центров для наркозависимых и алкоголиков.

По данным полиции, на самом деле в этих заведениях незаконно удерживали и подвергали пыткам около сотни человек. Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Уточняется, что в течение последних трех лет 34-летний житель Львова организовал в селах Чижиков, Подгорное и Липники Пустомытовского района деятельность трех центров для пребывания и платного "лечения" лиц от алкогольной и наркотической зависимости.

Как сообщили в полиции Львовщины, в этих заведениях людей удерживали против их воли, заставляли работать и жестоко наказывали за малейшие нарушения режима. При этом никакой квалифицированной медицинской помощи "пациенты" не получали. При этом их родственники вносили ежемесячную плату за "лечение" в сумме от 7 до 12 000 гривен.

В полиции говорят, что у "пациентов" отбирали мобильные телефоны, а за попытку самовольно покинуть помещение центра было предусмотрено жестокое наказание. Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось также за любые другие нарушения так называемых правил пребывания в реабилитационном центре.

Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Главного управления Нацполиции Львовщины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины, ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины и ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.

По данным издания, из 100 удерживаемых в реабилитационных центрах людей с заявлениями в полицию обратились 10 человек.

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