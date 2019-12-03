Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который сейчас находится на переговорах на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, напомнил членам Альянса, что Украина защищает его восточный фланг. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Во время конференции "NATO Engages" на полях встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне Пристайко констатировал, что иногда Украине намекают, что ее никто не просил о защите.

"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: "Кто вас об этом просит? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться", - сказал глава МИД.

После этого Пристайко поставил вопрос, нужен ли вклад Украины. И считает ли Альянс роль Украины настолько же важной, насколько важной считает Украина роль НАТО в Восточной Европе.

"У нас 14 тысяч людей погибло... И мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", - произнес министр.

Как писала "Страна", на этой же встрече Пристайко рассказал о надеждах Киева по поводу того, что "убрать" россиян из Украины ему помогут страны Альянса.

А несколько дней назад министр делился своей болью из-за признания Apple Крыма российским.