"Нравится вам это или нет". На встрече НАТО в Лондоне Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг альянса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который сейчас находится на переговорах на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне, напомнил членам Альянса, что Украина защищает его восточный фланг. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".
Во время конференции "NATO Engages" на полях встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне Пристайко констатировал, что иногда Украине намекают, что ее никто не просил о защите.
"Мы, нравится вам это или нет, защищаем ваш восточный фланг. А иногда мы слышим: "Кто вас об этом просит? Мы никогда не просили вас о том, чтобы защищать наш фланг, мы достаточно способны защищаться", - сказал глава МИД.
После этого Пристайко поставил вопрос, нужен ли вклад Украины. И считает ли Альянс роль Украины настолько же важной, насколько важной считает Украина роль НАТО в Восточной Европе.
"У нас 14 тысяч людей погибло... И мы вскользь обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", - произнес министр.
Как писала "Страна", на этой же встрече Пристайко рассказал о надеждах Киева по поводу того, что "убрать" россиян из Украины ему помогут страны Альянса.
А несколько дней назад министр делился своей болью из-за признания Apple Крыма российским.