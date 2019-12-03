Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успешные переговоры Москвы и Киева по конфликту на востоке Украины, пишет Интерфакс.

"Я считаю, что готовящиеся переговоры (в нормандском формате - Ред.) между Россией и Украиной - очень важные. Есть шанс на достижение очень большого прогресса", - сказал он во вторник в Лондоне.

Трамп отметил, что в решении проблемы востока Украины заинтересованы как Киев, так и Москва. "Им важно добиться соглашения, мира. Потому что конфликт длится уже слишком долго", - сказал он.

Трамп вновь заявил, что его страна вполне может поладить с Россией, и в этом нет ничего плохого. "Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией", - заявил президент США Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он повернулся в сторону Макрона и добавил: "У нас с вами похожая точка зрения на это".

Ранее "Страна" писала о том, с чем украинский президент поедет на Нормандскую встречу.

Также мы писали о том, что Путин проведет с Зеленским отдельную встречу на саммите "Нормандской четверки" и пригласит его на парад Победы в Москву.