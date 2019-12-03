Столичные правоохранители задержали двоих жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве бизнесмена из Грузии, который прехал в Киев решать коммерческие вопросы.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, вечером 26 ноября 2019 бизнесмен сел в автомобиль в центре столицы и уехал в неизвестном направлении. Вскоре после этого иностранец перестал выходить на связь со знакомыми, которые обеспокоились и сообщили о его исчезновении правоохранителям.

Фото: kyiv.gp.gov.ua



Позже тело грузинского бизнесмена с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области.



В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на местных жителей, которые за материальное вознаграждение спрятали тело убитого и уничтожили вещественные доказательства.



Задержанным сообщли о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Разыскиваются другие причастные к преступлению, а также устанавливаются мотивы и обстоятельства его совершения.

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