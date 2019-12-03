В зоне отчуждения ЧАЭС, как и на большей части территории Украины, выпал первый снег. Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали кадры зимней дикой природы в Facebook.

Снегопад возле Чернобыльской АЭС не был обильным, снег лишь слегка прикрыл землю. И природа еще сохранила яркие осенние краски.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На кадрах фотографа Станислава Гуменюка привлекает взгляд и сочная зелень хвойных деревьев, и ярко-рыжая ржавчина жухлого разнотравья, и удивительный бутылочный оттенок еще не замерзшей реки.

Ранее "Страна" публиковала сочные осенние снимки из Чернобыльского экологического заповедника.

А в первый день зимы пресс-служба заповедника поделилась в соцсети с подписчиками видеозаписью диких зверей с фотоловушек. В кадр попали волк, олени, зайцы, лось, лошади Пржевальского, которые большой группой паслись на поляне, а также рыжая лиса.