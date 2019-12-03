Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Дмитрия Фирташа, Кухта ответил: "Этот долг мешает не только продажи, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов".

Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил, что с ОПЗ работает инвестиционный советник, который предложит свои варианты.

Напомним, что Кабмин выручил почти 110 млн грн от продажи трех объектов госсобственности.

Также "Страна" писала о новом списке на приватизацию и его реальная цена.