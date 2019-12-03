Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, недавно написавшая заявление об увольнении, заявила, что украинская власть сразу знала о заморозке Белым домом военной помощи нашей стране и пыталась это скрыть от общественности. Такое признание дипломат сделала в интервью The New York Times.

По словам Зеркаль, сама она узнала о приостановке американской помощи из дипломатической телеграммы, которую МИД получил от посольства Украины в Вашингтоне.

"У нас была эта информация. Было упомянуто о некоторых проблемах", - сказала собеседница издания.

Зеркаль не вспомнила точную дату получения телеграммы. Однако сообщила, что ее точно прислали до 30 июля - через несколько дней после скандально известного телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Одновременно с МИД сведения по поводу помощи получил и Офис президента Украины.

Бывшая замглавы МИД добавила, что после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, Офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить главе Белого дома. Зеркаль призналась, что на встрече в сентябре помощник Зеленского Андрей Ермак сказал ей молчать и избегать комментариев в СМИ на любую тему.

Как писала "Страна", в конце ноября стало известно, что Белый дом заморозил военную помощь Украине в день разговора Трампа и Зеленского.

В начале октября президент США разблокировал помощь.