В среду, 4 декабря, в Украине существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют переменно облачную погоду, но предупреждают о гололедице на дорогах во всех регионах, кроме юга. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов ниже ноля. В Карпатах прогнозируют до -11. Днем обещают от -3 градусов до +2.

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Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, 4 декабря вместо снегопадов и мокрого снега в Украину придет антициклон Sarena. А это значит, что осадки 4 декабря маловероятны.

Также мы сообщали, что коммунальщики просят киевлян воздержаться от поездок и не парковать авто на дороге из-за снегопада.