Немецкие правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного накануне бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

Как отметили в САП, украинская сторона уже направила запрос об экстрадиции бизнесмена и политика.

"По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - уведомили в пресс-службе САП.

В ожидании вердикта суда Онищенко находится под стражей.

Бывшего депутата подозревают в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности и арест еще в 2016 году. Однако накануне голосования тот покинул территорию государства.

"Страна" писала, почему бизнесмен оказался в Германии.

Мы также рассказывали, что незадолго до задержания в ФРГ Онищенко анонсировал свое возвращение в Украину 13 декабря.