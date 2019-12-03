САП официально подтвердил, что Онищенко находится под стражей в Германии
Немецкие правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного накануне бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).
Как отметили в САП, украинская сторона уже направила запрос об экстрадиции бизнесмена и политика.
"По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - уведомили в пресс-службе САП.
В ожидании вердикта суда Онищенко находится под стражей.
Бывшего депутата подозревают в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности и арест еще в 2016 году. Однако накануне голосования тот покинул территорию государства.
"Страна" писала, почему бизнесмен оказался в Германии.
Мы также рассказывали, что незадолго до задержания в ФРГ Онищенко анонсировал свое возвращение в Украину 13 декабря.