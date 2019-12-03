Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом вновь высказался за стратегический диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе. Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Трампом, пишет РИА Новости.

Вместе с тем Макрон отметил, что у него нет никакой наивности в отношении России.

"Но я считаю, что если мы хотим, с одной стороны, стабильности в Европе, с другой стороны, уменьшения конфликтов, необходимо инициировать стратегический диалог с Россией. Надо это делать без наивности", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом.



Напомним, что Макрон не раз говорил о необходимости вести диалог с РФ для построения новой архитектуры европейской безопасности.

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