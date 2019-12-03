В Германии задержали бывшего нардепа Александра Онищенко. Он находится в бегах из Украины с 2016 года.

Этот депутат - известный газовый бизнесмен, который решал деликатные вопросы для Петра Порошенко, но потом побил с ним горшки, после чего попал под пресс уголовных дел.

Не дожидаясь ареста Онищенко уехал за границу и оттуда начал разоблачения коррупции президента и его окружения, дав несколько интервью "Стране" и опубликовав свои "пленки" - записи разговоров с президентом и людьми из его окружения. А также написал книгу "Петр Пятый".

В целом, Онищенко сыграл далеко не последнюю роль в ослаблении режима Порошенко и его поражении на выборах. Впрочем, после смены власти уголовное преследование не закончилось и он продолжал оставаться за границей. Однако, буквально на прошлой неделе он заявил, что собирается вернуться в Украину и даже показал купленные билеты из Барселоны в Киев на декабрь.

Однако уже сегодня стало известно, что он задержан несколько дней назад в Германии.

"Страна" разбиралась, почему это произошло, что известно о ситуации и о самом Онищенко.

Подробности задержания Онищенко

Экс-нардепа задержали в немецком городе Аахен по запросу антикоррупционных органов Украины - САП и НАБУ.

В САП уже подтвердили, что немецкие власти задержали Онищенко именно по запросу из Украины. Произошло это несколько дней назад. В Германию уже направлен запрос на выдачу.

Далее немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину. На период рассмотрения этого вопроса суд должен определить Онищенко меру пресечения.

Сейчас дата судебного заседания еще неизвестна.

Интересно, что бывшего нардепа задержали после того, как он сам в конце ноября изъявил желание вернуться в Украину. Он рассказал журналистам, что уже купил билет в эконом-классе на 13 декабря. Онищенко собирался прилететь в Киев рейсом компании Ryanair из Барселоны.

На родине Онищенко собирался, по его словам, "добровольно принять участие в судебном процессе (который против него идет в Украине - Ред.), а также дать широкие показания по коррупции Порошенко".

О том, что бывшего депутата могут экстрадировать в Украину, еще раньше заявлял директор НАБУ Артем Сытник.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем.

Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сообщал Сытник.

Впрочем, Онищенко в ответ заявил, что никаких судов не проигрывал, а вернется добровольно.

По данным "Страны", Онищенко действительно не проиграл суды по статусу политического беженца, а добровольно отказался от его получения еще летом, так как планировал вернуться в Украину.

Из-за этого отказа, 30 ноября он потерял право на пребывание в Испании, а потому действительно мог быть задержан, когда передвигался по Европе. В том числе и в Германии, где у него есть поместье.

По информации нашего издания, Онищенко действительно рассматривал возможность пойти на сделку со следствием. И находился по этому поводу в переговорном процессе с украинскими властями.

"Речь шла о том, что он даст показания по поводу роли Порошенко в том деле, по которому проходит экс-глава ГФС Насиров (по рассрочке налогов для компаний Онищенко, которую Насиров, по одной из версий, дал по команде Порошенко).

Впрочем, пока нельзя точно утверждать, что его задержание - это многоходовка, связанная с реализацией этого сценария", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика Страны".

Пока же судьба Онищенко решается в Германии, "Страна" вспоминает, в чем обвиняют экс-нардепа на родине и как он Украину покинул.

Бегство в Европу и "пленки Онищенко"

Украинские правоохранительные органы преследуют экс-нардепа по делу "Укргаздобычи". Оно началось в 2015 году.

Тогда НАБУ открыло уголовное производство по хищению средств при продаже газа, который частники добывали по договорам совместной деятельности с госпредприятием "Укргаздобыча". Сам Онищенко обвинения отрицает.

Еще раньше, летом 2016 года, Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он уехал из Украины и поселился в Испании, где и попросил политического убежища.

Там он занимался конным спортом и писал книгу против Порошенко. В которой рассказал, что его преследование организовал лично президент. У которого сам нардеп, до их размолвки, трудился негласным порученцем по деликатным вопросам.

По версии Онищенко, Порошенко хотел "газовым делом" шантажировать Юлию Тимошенко, с которым был в то время связан экс-нардеп.

Александр заявил, что записывал свои разговоры с президентом на смарт-часы. И обладает доказательствами его коррупционной деятельности.

"Страна" первой опубликовала откровения Онищенко о Порошенко. За наш интерес к этой теме главный редактор "Страны" Игорь Гужва был брошен по надуманному обвинению в тюрьму, а вокруг издания начали фабриковаться уголовные дела. В редакцию и домой к журналистам регулярно врывались с обыском силовики.

Первой и пока единственной "пленкой" Онищенко стала публикация его разговора с президентом, в которой депутат и Порошенко обсуждают судьбу экс-министра экологии Николая Злочевского.

На этого чиновника времен Януковича и крупного газового олигарха в Украине были заведены дела. Судя по опубликованной Онищенко записи - Порошенко согласился помочь с закрытием дел в обмен на откупные - как деньгами на компании, близкие к Порошенко, так и бесплатный газ.

Детальнее об этом разговоре можно прочитать в материале "Страны" Как Порошенко по Злочевскому вопрос решал. Текст разговора президента с нардепом Онищенко.

Эта "пленка" вышла в апреле 2018 года, когда Онищенко презентовал свою книгу "Петр Пятый". В ней он описал еще несколько эпизодов деятельности Порошенко. В частности о том, что по заказу президента сам Онищенко платил депутатам Рады за нужные Банковой голосования.

Также в "Петре" Онищенко рассказывал, как партия "Народный фронт" в 2014 году совершала махинации с газом, чтобы наполнить партийную кассу перед выборами в Раду.

Если вкратце - то добытый "Укргаздобычей" газ, который числился как излишек и должен был по закону пойти на нужды населения по льготной цене, продавался по коммерческой, а разница попадала в партийную кассу "Народного фронта".

Детальнее - в нашем материале Операция "Труба". Как Народный фронт "купил" победу на выборах.

Впрочем, в Украине разоблачения депутата реакции правоохранительных органов не вызвали - против экс-президента дел по этому поводу даже не открывали.

Не торопятся открывать их и сейчас, после смены власти.