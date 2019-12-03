Во вторник, 3 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке опустился до 23,955 грн/$1 с 23,945 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 23,945-23,965 грн/$1, тогда как Нацбанк на 4 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,939216 грн/$1.

По информации Нацбанка, курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 декабря укрепился до 23,9367 грн/$1 с 23,9610 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины незначительно укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 4 декабря до 23,939216 грн/$1 по сравнению с 23,957354 грн/$1 на 3 декабря 2019г.

Ранее сообщалось, что доллар дешевеет из-за низкого спроса. Валютный курс еще упадет.

Также мы писали, что в последнюю неделю осени Нацбанк выкупил с рынка 184 миллиона долларов.