В Луцке замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового главу Волынской ОГА Юрия Погуляйко, назначение которого на должность ранее встревожило депутатов местного облсовета. Из-за погодных условий мероприятие началось почти с двухчасовым опозданием. Об этом пишут "Волынские новости".

Уточняется, что представление состоялось во время официальной встречи с участием руководителей органов власти и местного самоуправления 3 декабря в помещении облгосадминистрации в Луцке.

Юрий Погуляйко. Фото: lutsk.rayon.in.ua

"Президент, учитывая важность Волынской области, хотел присутствовать здесь, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности", - заявил Трофимов.

Известно, что Юрий Погуляйко до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

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