Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, направленный на освобождение от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) имущества, необходимого для транспортировки газа. Соответствующее решение принято на заседании во вторник 328 голосами, пишет Интерфакс-Украина.

"Этот законопроект предоставляет возможность завершить эту сложную процедуру со сложным названием "анбандлинг", – уточнил перед голосованием первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он также отметил, что к законопроекту ко второму чтению было подано три правки, которые были учтены комитетом.

14 ноября Рада в первом чтении поддержала 257 голосами законопроект №2359-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по части освобождения от уплаты НДС операций по передаче имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС, в т.ч. технологического газа.

Ранее, 18 сентября, правительство обновило план анбандлинга "Нафтогаза". Согласно ему новым оператором ГТС будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которая в настоящее время является 100% "дочкой" "Укртрансгаза".

Модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора согласно европейским правилам. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Напомним, что Украина и Россия в ближайшее время приступят к согласованию текста договора о газе.

Также мы писали о том, что "Нафтогаз" подготовился к отделению от "трубы" по транспортировке газа.