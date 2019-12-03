Бывший народный депутат Александр Онищенко, которого сегодня задержали в Германии, ранее собирался вернуться в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

По данным "Страны" Онищенко действительно рассматривал такую возможность. И находился по этому поводу в переговорном процессе с украинскими властями.

Речь шла о том, что он пойдёт на сделку со следствием и даст показания по поводу роли Порошенко в том деле, по которому проходит экс-глава ГФС Насиров (по рассрочке по налогам для компаний Онищенко, которую Насиров, по одной из версий, дал по команде Порошенко).

Впрочем, как отмечается в сообщении, пока нельзя точно утверждать, что его задержание - это многоходовка, связанная с реализацией этого сценария.

По данным "Страны", с 30 ноября Онищенко потерял право на пребывание в Испании (ранее он отказался от процедуры получения там политубежища), а потому мог быть задержан, когда передвигался по Европе. В том числе и в Германии, где у него есть поместье.

Ранее сообщалось, что Онищенко объявил, когда он собрался вернуться в Киев.

Также мы писали, что Онищенко заявил, что кто-то мешает ему вернуться в Украину .