В Днепре двое неизвестных напали на кондуктора трамвая и попытались забрать выручку. Об этом в соцсети сообщает ресурс "Днепр оперативный".

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 3 декабря, около 17:00 на левом берегу Днепра в вагоне трамвайного маршрута №9.

"Несколько минут назад в трамвае №9 двое неизвестных пытались отобрать кассу у кондуктора. За него вступились пассажиры, злоумышленники не смогли завладеть деньгами. Преступники ударили кондуктора и брызнули в лицо слезоточивым газом. Нападавшие скрылись, их разыскивает полиция", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают экипажи полиции, ведется опрос пострадавшего и очевидцев нападения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве после ДТП водитель решил компенсировать ущерб и ограбил виновницу столкновения.

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