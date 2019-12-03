Украинские 15-летние украинские школьники и студенты на год отстают от своих одногодок в развитых странах из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщила в Facebook экс-министр образования Лилия Гриневич, ссылаясь на результаты исследования PISА.

В этом году Украина впервые приняла участие в исследовании Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Результаты оказались неутешительными, но указали вектор развития школьного образования на будущее.

Гриневич пояснила, что согласно исследованию показатели успешности украинских подростков значительно ниже средних в странах ОЭСР. В частности, 25,9 % подростков не имеют базового уровня читательской компетентности, то есть не могут проанализировать и применить прочитанное в реальных жизненных обстоятельствах.

При этом, уровня базовой компетенции в сфере естествознания нет у 26,4% школьников, а в области математики у 36%. "Украина на фоне других похожих стран имеет особые проблемы с математикой у большинства учеников. 15-летние школьники и студенты отстают от своих одногодок в учебе на год в среднем по ОЭСР", – подчеркнула Гриневич.

По словам экс-министра, такие показатели результат сокращения учебного времени. Также такие результаты украинских школьников связаны с социально-экономической обстановкой в семьях учащихся.

Гриневич подчеркнула, что функционирование Новой украинской школы (НУШ) позволит в будущем значительно повысить показатели каждой из компетенций, поскольку главная цель новой системы образования – научить школьников применять все знания на практике.

Фото: facebook.com/liliya.grynevych

Напомним, что согласно исследованию, более трети украинских старшеклассников не достигли базового уровня по математике.

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