Под Киевом Porsche врезался в маршрутку, погибли два пассажира. Фото
В Буче Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт в момент выезда со второстепенной дороги. Об этом сообщили в областной полиции.
Фото: kv.npu.gov.ua
Отмечается, что в аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали."Полиция и спасатели Киевской области работают на месте происшествия, следственно-оперативная группа документирует ЧП", - добавили правоохранители.
Фото: kv.npu.gov.ua
Напомним, что в центре Киева из-за нетрезвого водителя, убегавшего от полицейских, столкнулись 12 авто.
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