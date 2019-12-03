В Буче Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт в момент выезда со второстепенной дороги. Об этом сообщили в областной полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что в аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали."Полиция и спасатели Киевской области работают на месте происшествия, следственно-оперативная группа документирует ЧП", - добавили правоохранители.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, что в центре Киева из-за нетрезвого водителя, убегавшего от полицейских, столкнулись 12 авто.

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