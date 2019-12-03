Турция грозит отказом в поддержке планов НАТО по защите Польши и прибалтийских стран, если альянс не признает террористическими организации, представляющие угрозу для Анкары. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Лондоне, пишет Hürriyet.

"Вчера я встречался с президентом Польши. По сути, они сказали, что мы можем объединиться в защите стран Балтии. Если наши друзья в НАТО не будут принимать за террористов организации, которые мы считаем террористическими и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, предпринимаемых НАТО", - сказал Эрдоган.

По данным Reuters, Турция отказывается поддерживать план обороны НАТО для Польши и других стран Балтии, до тех пор пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в Северной Сирии. Источники агентства уточняли, что турецкие власти обязали своего посланника в НАТО не подписывать план и занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал YPG террористами в официальной формулировке. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сказала Reuters, что у Североатлантического альянса есть планы по защите всех своих союзников.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока".

Также мы сообщали, что в МИД Франции вызвали посла Турции после требования Эрдогана проверить голову Макрона.