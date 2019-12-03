Во вторник, 3 декабря, фракции Евросолидарности, Голоса и Батькивщины в Верховной Раде выставили ультиматум Зеленскому накануне встречи в Нормандском формате. Соответствующее видео опубликовал в Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко.

Представители фракций зачитали с трибуны парламента следующие требования:

Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма Никаких остановок международных судебных процессов против России

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как отмечает Telegram-канала "Политика Страны", подготовка к 9 декабря со стороны "партии войны" идёт все более активно. На Зеленского давят, чтобы он не отступил от линии времён Порошенко.

Тем временем Зеленский продавил закон, который увольняется Романа Трубу - единственного силовика, который пытался выполнить предвыборные обещания Зеленского по посадке представителей этой самой "партии войны", управлявшей страной последние 5 лет.

Ранее "Страна" подробно писала о том, с чем украинский президент поедет на Нормандскую встречу.