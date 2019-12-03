Премьер-министр Финляндии Антти Ринне попросил президента Саули Ниинисте о своей отставке. Причиной такого решения стала забастовка почтальонов в конце ноября. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

Президент уже принял отставку Антти Ринне. Планируется, что нового главу правительства Финляндии выберут на следующем заседании совета правящей Социал-демократической партии, которое пройдет 12 декабря.

Массовая забастовка почтальонов длилась с 11 по 27 ноября. К ней подключились моряки, железнодорожники и электрики. Причиной протестов почтальонов стало то, что руководство собиралось пересмотреть условия контрактов для части работников, что могло бы привести к сокращению зарплат.

Мы разбирались, почему зашаталось кресло под Гончаруком и уйдет ли он в отставку. Президент Владимир Зеленский в одном из обращений к народу, записанных в салоне электромобиля "Тесла", назначил правительству Алексея Гончарука испытательный срок до конца года. По данным источника, вместо Гончарука может быть назначен чиновник из Офиса президента.

Как сообщала "Страна", у президента Украины предложили отказаться от вступления в НАТО по примеру Финляндии. В связи с этим нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина.

"Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией",- пояснила депутат.

Напомним, что президент Финляндии усомнился в эффективности антироссийских санкций введенных около пяти лет назад.