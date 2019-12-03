Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что купил пранкеру Джокеру бутылку виски и вурчит ее лично после Нового года. Об этом он заявил на видео, размещенном на Youtube-канале "Страны".

"Если у вас есть журналисты, которые работают зале, я им покажу, что на моем месте лежит бутылка виски, запакованная. Я Джокеру пообещал ее подарить, он сказал, что после Нового года мы встретимся. Я купил эту бутылку, она там ждет и я всегда готов подарить. Он пообещал, что познакомимся лично", - заявил Арахамия.

Он пообещал, что если встреча состоится, то он расскажет, кто скрывается под именем "Джокер". Арахамия также отметил, что ведет переписку с Джокером о "политике, парламенте", но "не советуется".

"Нет, не советуюсь. Мы же не знаем, кто это. Может это долгосрочная провокация, все-таки нужно фильтровать. Но человек выглядит как человек очень светлых правил, я бы так сказал. Ценностная шкала - с нею у него все окей. Я вижу, что у него есть реальные намерения очистить парламент от плохих людей", - считает Арахамия.

При этом он не допускает, что "Джокером" является генпрокурор Руслан Рябошапка. "Нет. Когда Рябошапка спит, Джокер еще пишет", - заявил глава фракции.

Видео: youtube.com

Напомним, что нардеп Дубинский подозревает, что пранкер Джокер - это генпрокурор Рябошапка.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" создали анонимный телеграм-канал, который развернул борьбу с "группой Коломойского".