Марш против пенсионной реформы, который пройдет 5 декабря в Париже, может перейти в массовые беспорядки. Об этом предупреждают власти Парижа, пишет Rfi со ссылкой на постановление префектуры.

В документе указано, что МВД решило временно закрыть все магазины, рестораны и кафе, которые находятся в районе проведения акции протеста. Кроме того, полиция обратилась с просьбой к предпринимателям убрать с террас "всю мебель и оборудование", которое может послужить оружием.

"Учитывая, что акция протеста 5 декабря пройдет в напряженной социальной обстановке, а в Париже могут пройти акции "желтых жилетов", есть серьезные причины полагать, что погромы повторятся", - отмечается в постановлении префекта полиции.

"Владельцы или управляющие должны самостоятельно принять меры по защите от погромов и краж", - считают в префектуре полиции.

Для того, чтобы ограничить урон, торговые точки и кафе будут закрыты с 12 часов 5 декабря. Ограничения коснутся заведений, расположенных недалеко от маршрута шествия, которое пройдет от северного и восточного вокзалов до площади Насьон. С террас же власти потребовали убрать столы, стулья и зонтики, которые, по мнению полиции, могут быть использованы как оружие.

5 декабря во Франции начинается забастовка, в которой примут участие представители различных отраслей экономики. Ее причиной стала планируемая реформа пенсионной системы. Как отмечают профсоюзы, общественное движение может стать самым крупным с 1995 года и продлиться до Рождества.

Ранее "Страна" писала о том, что национальная авиакомпания Финляндии Finnair отменила почти три сотни рейсов из-за забастовки.

Также мы сообщали, что профсоюзы, аграрии и предприниматели начали готовить всеобщую забастовку в Украине.