В четверг, 5 декабря, Луна находится в знаке зодиака Рыбы в растущей фазе. День будет благоприятен для борьбы с обманом и иллюзиями, однако всем знакам зодиака при этом нужно постараться сдерживать жажду конфликтов.

Овен (20.03 - 21.04)

Сегодня ваши мысли могут походить на стадо диких лошадей. У вас много целей и амбиций, однако звезды не рекомендуют вам браться за новые начинания. Выждите паузу, она нужна вам для перестраховки. Впереди ждут ответственные решения, реализацию которых желательно продумать до мельчайших деталей. Только тогда все пройдет успешно. Сегодня не тот день, когда можно положиться на друзей, случай или везение.

Телец (19.04 - 22.05)

За вами тянется шлейф и череда странных событий, которые вы не в силах себе объяснить. В стремлении к идеальному результату вы рискуете наделать массу ошибок. Полюбите все случайности, которые внезапно ворвутся в вашу жизнь. Все встречи, остановки в пути и отклонения от курса будут только способствовать дальнейшему успеху и подпитывать здоровым авантюризмом ваш характер. Смена обстановки принесет пользу уже завтра.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Четверг станет проверкой Близнецов на чуткость и деликатность. Вам предстоит проявить выдержку, чтобы избежать резкой смены настроения и не направить в адрес близкого человека негативные эмоции. Сегодня неудачный день для решения финансовых вопросов. Лучше не брать деньги в долг и ничего не одалживать знакомым.

Рак (21.06 - 23.07)

Раков сегодня может раздражать окружение, а именно неспособность людей с первого раза понимать просьбы. Стараясь разъяснить доходчиво, вы можете проявить злость. Не изводите себя и остальных. Возможно, сегодня стоит с терпимостью отнестись к ошибкам других людей, и тогда результат превысит все ваши ожидания.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодня Львы будут окружены заботой и поддержкой. Возможно, ваши приятели заранее запаслись терпением, поэтому у вас не получится вывести их из себя. Ваша принципиальность сыграет с вами злую шутку - вы убедитесь, что все в жизни не так однозначно, как вы привыкли думать. Постарайтесь держать себя в руках даже в том случае, если придуманная вами картина мира разрушится полностью.

Дева (22.08 - 24.09)

От перепадов настроения Дев спасет только чувство юмора. Если его нет - пиши пропало. Звезды советуют вам избегать эмоциональных нагрузок, запастись терпением и остроумием. Сегодня вам лучше побыть наедине с собой.

Весы (22.09 - 24.10)

Вы давно ждали сегодняшний день, чтобы обдумать один самый важный и главный вопрос. Отставьте все остальные проекты, чтобы сконцентрироваться на ваших мыслях. Ответ придет в процессе размышления. Вывод может оказаться для вас неожиданным, но со временем сможет расширить ваш кругозор.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодняшний день не терпит ничего привычного. Он настолько эмоционален для вас, что будет то и дело толкать на необдуманные действия. Чтобы хоть немного снизить градус напряжения вам потребуется выплеснуть энергию приемлемым для вас способом - спорт, музыка, танцы, долгие прогулки. Только так вы приведете чувства в норму. В конце концов это лучше, чем затаить волнение и ждать, когда натянутая тетива "выстрелит" сама.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Вас ничего не способно сегодня вывести из себя: день полностью соответствует вашему буйному темпераменту. Вы наслаждаетесь прекрасными моментами четверга, который находится под эгидой вашей же планеты - Юпитера. Энергия сегодняшнего дня дарит вам успех. Главное - верить в себя и не конфликтовать с начальством.

Козерог (21.12 - 21.01)

На первом месте для вас стоит внутренняя гармония, благополучие и спокойствие. Ваша ошибка в том, что вы стараетесь навязать свои вкусы окружающим. Вы открыто демонстрируете негодование и проявляете лидерские качества там, где не нужно. Это может быть настолько утомительно, что в итоге вам самому разонравится.

Водолей (20.01 - 19.02)

Дух свободолюбивых Водолеев сегодня сможет поднять любая приятная мелочь. Но в таком приподнятом настроении вам будет сложнее принять правильное решение. Проведите день, наслаждаясь своей личной независимости, тем более, что сегодня контролировать вас никто не будет, а звезды прямо-таки благоволят на спонтанные подвиги. Однако помните, что впереди еще один рабочий день, поэтому с алкоголем лучше не шутить.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Рыбам сегодня нужно проявить осторожность в работе с информацией: вы можете неверно истолковать намерения другого человека или суть сложившейся ситуации. День настолько яркий и насыщенный событиями, что все это держит вас в немыслимом напряжении. Если нет возможности свести встречи к минимуму, лучше сократить их по времени. В общем, делайте все, чтобы не навредить самим себе.

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