Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой государственной программы "Возвращайся и оставайся" по доступным кредитам на бизнес для тех, хочет вернуться в Украину и тех, кто только собирается уехать за границу в поисках лучшей жизни. Об этом глава страны заявил в видеообращении в своем Телеграм-канале.

"Во время своей инаугурации я говорил, что нас украинцев во всем мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству, ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой, мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует покинуть Украину, остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил Зеленский.

По его словам, первый этап программы предполагает доступные кредиты для открытия или расширения собственного дела. Сумма кредита составит 1,5 млн гривен на 5 лет. Ставки следующие:

5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

7% для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. Но за каждого нанятого работника процентная ставка снижается на 0,5%;

9% для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн грн, и хочет расширить своё дело.

Президент указал, что в ближайшее время появится детальная информация об условиях и механизмах, по которым эта программа будет работать, а также о следующих ее этапах.

"У нас еще много интересных идей. Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис или барбершоп, или расширить свою лавку, сыроварню или производство мебели, да собственно любое дело, - пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь, 5%, давайте строить успешную и цветущую Украину. И давайте сделаем это вместе!", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что физлицам разрешили без лицензий кредитовать других людей и компании в гривне и инвалюте.

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