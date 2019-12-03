Согласно международным исследования PISA, в которых Украина впервые приняла участие в 2018 году, информация об эффективности советской математической системы образования оказалась мифом. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, говоря о результатах украинских подростков по математике, пишет Освита.ua.

"Результаты PISA-2018, в частности, отрицают миф об эффективности советской математической системы образования. Исследование показывает: 36% наших 15-летних учеников не достигают даже базового уровня знаний по математике. У них есть проблемы с задачами, где нужно использовать простые стратегии решения, процентные соотношения, оперировать дробями и десятичными числами", - сказала министр.

Она также сообщила, что 2020/21 учебный год станет годом математики в Украине - на это есть принципиальное согласие президента Украины. Такая инициатива будет нацелена на развитие математической грамотности у школьников.

По словам Анны Новосад, результаты PISA ценны тем, что они не просто показывают уровень компетентностей учеников/студентов, а дают возможность проследить влияние различных факторов на результаты обучения. Для этого PISA исследует отношения учителей и родителей, ценности личности и ее жизненную позицию, микроклимат в учебном заведении и социально-экономическое положение, в котором находятся участники исследования.

"В результатах PISA каждый может увидеть свое влияние на то, каких успехов достигают ученики в обучении. Увидеть, что он делает хорошо, что плохо, и какие усилия именно от вас требует ситуация, чтобы выйти на более высокий результат. Правительство и МОН абсолютно осознают вызов, который предстал перед нами. Однако ни одно правительство не в состоянии переломить эту ситуацию самостоятельно - мы должны объединиться вокруг этой задачи совместно с родителями и учителями", - отметила Анна Новосад.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские школьники по результатам исследования качества образования PISA-2018 оказались примерно в середине списка. Всего в исследовании участвовали 78 стран, Украина в общем зачете оказалась на 39 месте.

Ранее сообщалось, что девушки лучше парней сдают аттестацию в школе по мове, истории и математике.