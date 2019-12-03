В неподконтрольной Украине Макеевке перевернулся бронированный автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в Telegram-канале Wargonzo.

На снимке видно, что машина с логотипом мониторинговой миссии перевернутая лежит на обочине. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в районе Чайкинского кольца в Макеевке. Причиной аварии, очевидно, стали погодные условия. Всю ночь в населенном пункте шел сильный снегопад.

Фото: t.me/wargonzo

Кстати, коммунальщики просят киевлян воздержаться от поездок и не парковать авто на дороге из-за снегопада.

Напомним, что Зеленский хочет провести выборы на Донбассе после передачи границы, но признал, что в Минских соглашениях написано иначе.

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