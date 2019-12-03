Восемь украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области РФ, уточнил заместитель директора Департамента консульской службы Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации консула Украины в РФ, 3 декабря 2019 года, из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону. По сообщениям консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии", – сказал Кирилич.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.

"Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ", - отметил Кирилич.



Напомним, 3 декабря под Воронежем на 763-м километре автодороги М-4 "Дон" перевернулся автобус, в котором находились 28 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях снегопада. Сначала сообщалось о 14 пострадавших украинцах.

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