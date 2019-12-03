Любите украшения из золота? Тогда наверняка замечали, что со временем они тускнеют и темнеют, также как и их серебряные собратья. Золото в чистом виде – мягкий и хрупкий металл, поэтому при изготовлении украшений в сплав добавляются медь, серебро и другие металлы. Именно из-за различных примесей золотые изделия со временем могут менять цвет.

Как же правильно ухаживать за золотом, чтобы сохранить его в идеальном состоянии? Достаточно придерживаться нескольких простых правил эксплуатации:

Кольца из золота необходимо снимать после каждой носки, протирать тряпочкой из замши, микрофибры или фланели и хранить в специальной ювелирной шкатулке или коробочке, защищенной от попадания пыли и прямых солнечных лучей.

Во время уборки, мытья посуды, купания в море или бассейне, перед принятием душа или ванны лучше снимать золотые украшения. Хлор и йод негативно влияют на изделия из золота, и их негативное влияние только усиливается при нагревании. Поэтому старайтесь не надевать кольца из золота в места с резким перепадом температур – например, на каток или в сауну.

Следите за тем, чтобы на золотые украшения не попадали брызги косметических средств или парфюма.

Если ваше золотое украшение потускнело, можно вернуть ему первоначальный блеск. Профессионалы рекомендуют доверять этот процесс ювелирным мастерским. Однако сделать это можно и в домашних условиях, воспользовавшись народными средствами.

Сода – универсальное средство для чистки как золотых, так и серебряных изделий. Вам понадобится мягкая зубная щетка, щепотка соды, теплая вода и мягкая тряпочка для полировки.

Для небольших загрязнений подойдет мыльный раствор. Для усиления эффекта можно добавить в него немного нашатырного спирта — около 10 капель на стакан воды. Окуните украшение или оставьте в растворе на несколько часов, ополосните под струей теплой воды и протрите мягкой тканью. Блеск обеспечен!

Как видите, ухаживать за золотыми украшениями просто. Следуйте нашим советам и внимательно относитесь к любимым изделиям. Тогда они будут долго радовать вас, притягивая восхищенные взгляды окружающих.

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