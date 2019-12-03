Корпорация IKEA, которая планировала открыть в Киеве первый в Украине одноименный магазин мебели, хочет открыть первый магазин уже после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года. Об этом пишет "НВ Бизнес".

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступными как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года",- заявили в IKEA.

"В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - добавили в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Ранее "Страна" сообщала, что IKEA отказалась открывать завод во Львовской области. Также мы рассказывали, что летом IKEA объявила набор персонала в Киеве.