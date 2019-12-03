Глава Киева Виталий Кличко заявил, что в течение последних лет он поправился на три килограмма, а его смарт-часы сигнализируют о нехватке жизненных сил. Об этом он заявил во время отчета о работе городской власти за 2019 год.

Фото: kiev.klichko.org

"Работа, работа и работа в Киеве... Новые объекты, встречи с киевлянами... Этот год добавил седины и морщин... Лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить!

Иногда утром, когда просыпаюсь, мои смарт-часы показывают не более 20% жизненных сил... Но я встаю. Иду. И работаю. Потому что имею амбиции – мой город должен быть лучшим! И я не имею права на поражение", - заявил Кличко.

По его словам, 2019 год для него был очень насыщенным. Он вспомнил о форуме в Давосе, где он был с братом, а затем повредил спину и лечился, о штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, о визите в США, Лас-Вегас с чемпионами WBC, встречах в Вашингтоне.

Кроме того, Кличко вспомнил парламентские выборы, в которых партия "УДАР" не участвовала списком.

Также мэр рассказал, что в 2019 году купил еще один велосипед и за год проехал 1700 км по Киеву во время велотренировок.

Ранее сообщалось, что от Кличко ушел один из двух замов, которых он решил сменить ради квнщика.

Также мы писали, что главой Киевской горадминистрации может стать бывший зам Кличко Алексей Резников.