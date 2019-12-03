В "Слуге народа" уволили замглавы фракции
Народный депутат Дмитрий Соломчук освобожден от должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента во вторник, 3 декабря.
"В соответствии с частью 2 статьи 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" сообщаю об освобождении народного депутата Украины Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - говорится в опубликованном сообщении.
О причинах увольнения Разумков ничего не сообщил.
Уроженец Ровно Дмитрий Соломчук был избран в Раду под №33 избирательного списка партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 21 июля. Он был частным предпринимателем.
Дмитрий Соломчук во время предвыборной кампании возглавлял штаб команды Зе в Ровенской области. После выборов стал заместителем главы фракции президентской партии. Также Соломчук вошел в комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
По данным из открытых источников, в 2006 году он основал компанию "Фирма "Агро-Центр", которая занимается изготовлением и продажей запчастей к сельскохозяйственной технике. С 2016 года совладелец компании ООО "Могул Лубрикантс". Основной вид деятельности фирмы: розничная торговля горючим.
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