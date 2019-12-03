Народный депутат Дмитрий Соломчук освобожден от должности заместителя председателя фракции "Слуга народа". Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента во вторник, 3 декабря.

"В соответствии с частью 2 статьи 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" сообщаю об освобождении народного депутата Украины Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - говорится в опубликованном сообщении.

О причинах увольнения Разумков ничего не сообщил.

Уроженец Ровно Дмитрий Соломчук был избран в Раду под №33 избирательного списка партии "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 21 июля. Он был частным предпринимателем.

Дмитрий Соломчук во время предвыборной кампании возглавлял штаб команды Зе в Ровенской области. После выборов стал заместителем главы фракции президентской партии. Также Соломчук вошел в комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

По данным из открытых источников, в 2006 году он основал компанию "Фирма "Агро-Центр", которая занимается изготовлением и продажей запчастей к сельскохозяйственной технике. С 2016 года совладелец компании ООО "Могул Лубрикантс". Основной вид деятельности фирмы: розничная торговля горючим.

Как сообщала "Страна", новой главой комитета Рады по иностранным делам назначена Ясько, которую называют близкой к структурам Сороса. Она известна фото за пианино на Евромайдане.

Напомним, что в Государственном бюро расследований (ГБР) возбудили дело против СБУ по фактам незаконной слежки за народными депутатами "Оппозиционной платформы - За Жизнь".