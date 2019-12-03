На место нардепа "Слуги народа" Александра Кубракова, который сложил свой мандат, должен зайти 136 номер из списка Сергей Мандзий, который в 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность". Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Известно, что Сергей Мандзий, 1974 года рождения, является директором ООО "РЕМСТРОЙ", членом партии "Слуга народа" и проживает в Хмельницком.

Фото: cvk.gov.ua

Также в сети есть сайт Хмельницкого отделения "БПП "Солидарность", на котором освещается деятельность "кандидата на должность городского головы Сергея Мандзия".

Фото: meta.ua

Напомним, что сегодня два народных депутата от "Слуги народа" Алексей Кучер и Александр Кубраков сложили мандаты, поскольку получили новые должности. За прекращение полномочий Кубракова проголосовали 329 нардепов. За прекращение полномочий нардепа Кучера проголосовали 338 нардепов.

Также читайте о том, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков возглавил "Укравтодор" по результатам конкурса.

Кроме того, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в Харькове представил 34-летнего Алексея Кучера, который возглавил Харьковскую область.