Телохранителю бывшего народного депутата и лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко объявили подозрение в помощи в насильственных действиях по отношению к главе комитета ВР по энергетике Андрею Герусу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.



"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.



Следствие заявляет, что 6 ноября подозреваемый совместно с Ляшко способствовал совершению преступления против Геруса. Прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.



Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман выступил против ареста Ляшко.

Также мы рассказывали, что апелляционный суд отказался арестовывать Ляшко за драку.