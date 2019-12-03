Синяя рука,которая стала объектом для шуток киевлян и фотожаб после того, как появилась в столице на месте памятника Ленину, теперь приехала в Днепр. Во вторник, 3 декабря, этот арт-объект появился возле здания Днепровского театра оперы и балета.

Вызывающая вопросы своим цветом, а тем более формой (с обеих сторон тыльная сторона кисти) скульптура создана румынским мастером Богданом Раци, называется Middle Way и символизирует дружбу и общение, а ее цвет - надежду. Отметим, что в Днепр арт-объект прибыл после экспонирования в Николаеве.

Как пишет "Информатор", открытие арт-объекта в Днепре прошло в торжественной обстановке с участием заместителя губернатора Ирины Грицай, заместителя министра иностранных дел Егора Божка, посла Румынии в Украине Кристиан-Леоом Цуркану и представителями открывшегося консульства Румынии в Днепре.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, синяя рука была установлена в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, возле постамента свергнутому Ленину 27 сентября 2018 года и простояла там до августа 2019 года.

Также "Страна" писала о том, что в Киеве на месте синей руки и ледяной рыси появился ржавый шар.