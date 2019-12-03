Главный свидетель в деле сбитого малайзийского Боинга рейса MH17 Владимир Цемах был объявлен в розыск в Украине. Он подозревается в участии в террористической группе и совершении теракта, который привел к гибели людей. Об этом говорится на сайте МВД.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

Как сообщается, Цемах числится в списке разыскиваемых лиц. По данным ведомства, в розыск Цемаха подала Служба безопасности Украины, а меру пресечения в отношении него украинская сторона не применяла.

Напомним, на днях нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международныхе обязательства. Там отмечают: Россия сознательно позволила Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию. Сейчас, главный свидетель в деле MH17, вероятнее всего, находится на оккупированном Донбассе.

Цемах является главным свидетелем, а теперь еще и подозреваемым в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

Впрочем он был включен Россией в список на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.

Ранее сообщалось, что Цемах готов дать показания Нидерландам по МН-17.

Также мы писали, что в Нидерландах не стали опровергать слов Цемаха о том, что ему предложили паспорт ЕС.