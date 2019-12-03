Украинская компания "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть", которая работает в Российской Федерации, заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины. Таким образом, контракт с российской компанией продлен на 10 лет - до 1 января 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты" во вторник.

Соответствующее дополнительное соглашение было подписано 3 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине подсчитали, как упал объем транзита российской нефти в текущем году.

Также мы рассказывали, что украинская компания "Укртранснафта" уже получила в качестве компенсации за грязную нефть в трубопроводе 4,2 млн евро от российского ОАО "Транснефть". "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", поэтому сумма платежей неокончательная.