В течение первых трех кварталов 2019 года больше всего украинской сельхозпродукции и продовольствия закупили азиатские импортеры. Об этом сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инна Метелева, пишет Госвнешинформ.

По ее словам, на Азию пришлось 42% украинского агропродовольственного экспорта. Треть экспорта поступило в Европу и 15% - в Африку.

Среди отдельных стран-покупателей украинской сельхозпродукции лидерство удерживает Китай. В эту страну Украину за первые 3 квартала текущего года отправила сельхозпродукции на $1363 млн.

Согласно сообщению, 2 место среди покупателей украинской агропродукции занял Египет с $1187 млн.

Третье место среди импортеров сельхозпродукции из Украины заняли Нидерланды - $1124 млн. Практически сравнялась с ними Индия - $1113 млн, а замыкает пятерку стран, которые импортировали украинской сельхозпродукции более чем на $1 млрд, Турция - $1051 млн.

Инна Метелева также отметила, что 6 место заняла Испания — $810 млн, 7 место - Германия - $612 млн.

Напомним, как рекордная жара и аппетиты аграриев били по урожаю и ценникам в магазинах в этом году.

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